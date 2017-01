युवराज की पुराने नोट से की थी तुलना, अब वीरेंद्र सहवाग ने दिया खरा जवाब

नई दिल्ली। युवराज सिंह का चयन जब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हुआ था, तब ट्विटर पर लोगों ने दो तरह से प्रतिक्रियाएं दी थीं, कुछ लोगों ने तो युवी की वापसी पर खुशी जताई थी तो कुछ लोगों ने तंज कसते हुए युवराज सिंह की तुलना पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट से करते हुए लिखा था कि बीसीसीआई को अब भी पुराने नोटों पर भरोसा है।

वीरेंद्र सहवाग ने दिया खरा जवाब

जिनको जवाब अब ट्विटर मास्टर वीरेंद्र सहवाग ने दिया है। कटक वनडे में युवराज और धोनी कि आतिशी पारी के बाद 'मुल्तान के सुल्तान' ने ट्वीट किया कि सिर्फ पुराने नोट चलन से बाहर हुए हैं, युवराज और धोनी नहीं।

युवराज से कभी हार ना मानने वाली बात सीखनी चाहिए

इसके बाद वीरू ने दूसरे ट्वीट में सहवाग की तारीफ करते हुए लिखा कि 'इस आदमी ने कैंसर को मात दी है। आज इसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी मात दे दी। हर किसी को युवराज से कभी हार ना मानने वाली बात सीखनी चाहिए। तुम पर गर्व है युवराज।'

कटक वनडे में 150 रनों की शानदार पारी

आपको बता दें कि युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ कटक वनडे में 150 रनों की शानदार पारी खेली। युवी ने 98 गेंदों 100 रन पूरे किए। ये उनके करियर का बेस्ट स्कोर है और 14वां वनडे शतक है।

Only old notes are out of circulation. Great knocks from @YUVSTRONG12 and @msdhoni . pic.twitter.com/A87EmghpV8

युवराज के लिए यह मैच इसलिए भी खास रहा क्योंकि कैंसर के बाद युवराज ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाया है। युवी के बल्ले से 6 साल बाद वनडे सेंचुरी निकली है। यह भी पढ़ें: युवराज के 150 रन: कोहली का भरोसा, धोनी का कंधा, मां की दुआएं और लेडी लक

This man has defeated Cancer.

Today,he only defeated the English bowlers.Everyone can learn not to give up.

Proud of @YUVSTRONG12 #INDvENG pic.twitter.com/1wdBhpKEAa