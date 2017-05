कैप्टन 'कोहली' क्या आपने देखी हैं अपनी लेडी लव 'अनुष्का' की ये क्यूट तस्वीरें?

आज बॉलीवुड सुंदरी अनुष्का शर्मा का 29वां जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर हम लाएं हैं उनके बचपन की कुछ क्यूट और खास तस्वीरें।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 15:25 [IST]

English summary

Anushka Sharma, who turns 29 today, Well we all know that she is quite naughty right from the childhood. Checkout some exclusive photos of her childhood.