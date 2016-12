साल 2016: लोगों ने सबसे ज्यादा गूगल पर खोजा धोनी की प्रेमिका को...

धोनी के संघर्ष के दिनों में उनका भरपूर साथ देने वाली एक खूबसूरत सी लड़की थी, जिसका नाम प्रियंका था और जो उन्हें बहुत प्यार करती थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 16:58 [IST]

English summary

MS Dhoni, The Untold Story's Actress Disha Patani is Google most trending Bollywood actresses of 2016.