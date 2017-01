फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी, इस बार वजह बीवी नहीं कोई और...

शमी को निशाना बनाने वालों ने लिखा, शोहरत मिलने के बाद वो अपनी जड़े भूल गये हैं, कुत्ते पालना इस्लाम के खिलाफ है।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 15:57 [IST]

English summary

Mohammed Shami trolled once again, this time for posting ‘Unislamic’ image with dog. Mohammed Shami was berated for being 'Unislamic' by posing with a dog