मोहम्मद शमी ने बीवी की तस्वीर पर कमेंट करने वालों को दिया करारा जवाब

मोहम्मद शमी और उनकी वाइफ हसीन जहां की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों ने हसीन की ड्रेस को लेकर आपत्ति जताई है।

Ye dono meri zindage or life partner hai me acha trha janta hu kiya karna hai kiya nahi.hame apne andar dekhna chahiye ham kitna accha hai.👉

Very good morning 😘 Har kisi ko jindagi mai mukam ni milta, kuch kismat wale hi hote hai jinhe ye nasib hota hai.!.jalteee rahooooo...

Story first published: Monday, December 26, 2016, 16:19 [IST]

English summary

India's strike bowler Mohammed Shami came under sharp criticism of Muslim fanatics for posting his wife Hasin Jahan's pictures on social media.