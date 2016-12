मोहम्मद शमी की बीवी के लिबास पर कमेंट से आहत उनके पिता बोले, हमें इस्लाम ना सिखाएं

बेटे की बीवी के कपड़ों पर सवाल उठाने पर शमी के पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पूरे मामले से आहत मुहम्मद तौसीफ ने कहा खुदा के लिए हमें सलाह ना दें।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 17:28 [IST]

English summary

Mohammed Shami father Touseef says We know what Islam do not need anyone advice