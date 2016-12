मां को लेकर मोहम्मद कैफ को मिले सोशल मीडिया पर टिप्स, भड़का क्रिकेटर, दिया करारा जवाब

कैफ ने ट्वीट किया था कि जब मैं छोटा था तो मां भी मुझे हमेशा रेलवे स्टेशन छोड़ने आया करती थीं, आज मैं उन्हें छोड़ने आया, ट्रेन के छूटने तक उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं हुआ।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 13:43 [IST]

Indian cricketer Mohammad Kaif got nostalgic as he came to see off his mother Kaisar Jahan at a railway station in Uttar Pradesh.