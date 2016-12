मोहम्मद कैफ को सूर्य नमस्कार करने पर मिली सलाह, मत खतरे में डालो इस्लाम

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई क्रिकेटर मोहम्मद कैफ की एक तस्वीर की वजह से कुछ लोगों ने उन पर 'अधर्म' करने का आरोप लगा दिया। कैफ को इस तस्वीर पर इतनी ज्यादा सलाहें दी गईं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया कि उनको सफाई देनी पड़ी कि इन तस्वीरों को धर्म से ना जोड़ा जाए।

कैफ ने सूर्य नमस्कार करते हुए अपनी एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की तो कथित इस्लाम रक्षक उन पर भड़क गए। उनकी इस तस्वीर पर कमेंट किए गए कि कैफ आप का ये काम इस्लाम के अनुकूल नहीं है और आपको इस तरह के पोस्ट और स्टेटमेंट से बचना चाहिए। एक तरफ उनकी आलोचना करने वाले आए तो कुछ समर्थन में भी आ गए साथ ही कुछ लोग आलोचना करने वालों को भला-बुरा भी कहने लगे। कैफ ने ये तस्वीर आज सुबह शेयर की।

तस्वीर पर कुछ लोगों ने कहा कि इससे हमारी तहजीब खराब होती है तो कुछ ने एक्सरसाइज के लिए नमाज पढ़ने की सलाह दी। कुछ लोगों ने कैफ की इस तरह की तस्वीरों को आरएसएस को खुश करने वाला बताया। इसके बाद जब लगातार उनकी तस्वीर पर बहस होती रही तो आखिर उनको खुद इस पर सफाई देनी पड़ी। कैफ ने ट्वीट कर कहा कि अल्लाह तो दिल में होता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप एक्सरसाइज के लिए जिम जाएं या फिर सूर्य नमस्कार करें।



In all 4pics,I had Allah in my heart.

Cant understand what doing any exercise,

Surya Namaskar or Gym has to do with religion.It benefits ALL pic.twitter.com/exq5pUclvu