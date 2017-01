सौरव गांगुली की बेइज्जती पर भड़के अजहरूद्दीन बोले, शास्त्री का बयान बेवकूफी भरा

रवि शास्त्री की बेस्ट कप्तानों वाली लिस्ट में गांगुली को शामिल नहीं किया गया है, हालांकि उन्होंने इस लिस्ट में धोनी को 'दादा कप्तान' के नाम से संबोधित किया है।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 14:22 [IST]

English summary

Mohammad Azharuddin has slammed Ravi Shastri after the latter did not include Sourav Ganguly in his list top Indian captains.