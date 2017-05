मिस्बाह उल हक ने बना दिया ऐसा रिकॉर्ड, सोच कर भी हो रहे होंगे परेशान

मिस्बाह उल हक के टेस्ट करियर में तीन बार ऐसा मौका आया है, जब उन्होंने 99 रन का स्कोर बनाया। वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए है।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 1:00 [IST]

English summary

Misbah-ul-Haq becomes first cricketer with three scores of 99 in Test matches