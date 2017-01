कट्टरपंथियों से नहीं डरे शमी, फिर से ट्विटर पर पत्नी संग शेयर की रोमांटिक फोटो

एक बार फिर से टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ट्विटर अकाउंट पर अपनी बीवी हसीन जहां संग एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:44 [IST]

Indian fast bowler Mohammed Shami, in a befitting reply to his detractors, on Sunday tweeted another romantic picture of him and wife Hasin Jahan wishing 'Happy New Year' to fans.