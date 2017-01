रीयल फाइटर युवराज सिंह ने किसे बताया असली एथलीट और क्यों?

नई दिल्ली। युवराज सिंह ने जिस तरह से कटक वनडे में ताबड़तोड़ रनों की बौछार की, उसने उनके आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया है। कैंसर की जंग में फतेह हासिल करने वाले युवराज सिंह को दुनिया रीयल फाइटर कहती है।

रीयल फाइटर ने की सायना नेहवाल की तारीफ

लेकिन जीवन की हर जंग को जीतने वाले युवराज सिंह की नजर में कोई और असली एथलीट है, जिसने अपनी दृढ़ शक्ति से ये साबित किया कि हिम्मत के आगे किस्मत भी घुटने टेक देती है। जानना चाहते हैं कौन है वो, तो सुनिए वो कोई और नहीं बल्कि देश की आन-बान और शान शटलर क्वीन सायना नेहवाल हैं।

युवराज ने सायना को कहा-असली एथलीट

जिनके मलेशिया ओपन में खिताब जीतने पर युवी ने ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई देते हुए उन्हें देश का असली एथलीट कहा। युवराज ने ट्विटर पर लिखा कि मेलेशियन मास्टर्स ओपन में खिताब जीतने वाली सायना नेहवाल आप असली एथलीट हैं। आपने चोट से वापसी करते हुए खिताब जीता है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है।

The Malaysian masters champion ! @NSaina what an athlete true test of character after coming back from a major injury proud to be Indian 🇮🇳

चोट के कारण आलोचनाओं की शिकार सायना

गौरतलब है कि सायना नेहवाल पिछले दिनों लगातार चोट से जूझ रहीं थीं, जिसकी वजह से ही वो रियो ओलंपिक में भी कुछ खास नहीं कर पाईं जिसके बाद उनकी काफी आलोचना भी होने लगी थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब इस पूर्व वर्ल्ड नंबर वन बैडमिंटन खिलाड़ी का करियर समाप्ति की ओर है लेकिन सायना ने मलेशिया ओपन जीतकर सबके मुंह पर ताले लगा दिए।

सायना ने भी युवराज की दी बधाई

युवराज के ट्वीट के जवाब में सायना नेहवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा.. बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं आपको भी इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक लगाकर वापसी करने के लिए बधाई देना चाहूंगी।

Thank u so much 👍..I would like to congratulate u for unparallel great achievement in the recent ODI ...🙏 https://t.co/DAyBjsr9IH