नई दिल्ली। महेन्द्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने वनडे और टी20 से टीम की कप्तानी छोड़ दी।महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और टी 20 क्रिकेट में भी कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने बीसीसीआई को इस बारे में जानकारी दे दी है। एएनआई के मुताबिक धोनी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी 20 सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे।

धोनी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान टेस्ट से रिटायर होने का फैसला कर चुके हैं। 30 दिसंबर 2014 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया था। अब उन्होंने वनडे और फटाफट क्रिकेटर टी20 से रिटायरमेंट छोड़ दी है। आपको बता दें कि धोनी ने 199 वनडे और 72 टी 20 मैचों में भारत की कप्तानी की।

#FLASH Mahendra Singh Dhoni steps down as captain of the Indian Cricket team

Mahendra Singh Dhoni will be available for selection for ODIs & T20Is vs England: BCCI