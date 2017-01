महेन्द्र सिंह धोनी ने छोड़ी कप्तानी, आखिर क्यों है ये एक ब्रेकिंग न्यूज?

टीम इंडिया के कैप्टन कूल ने पिछले 12 सालों में भारत की क्रिकेट टीम को वो अवार्ड, इज्जत और जीत दिलाई है, जहां उनसे पहले कोई और नहीं पहुंचा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 11:47 [IST]

English summary

Mahendra Singh Dhoni has stepped-down as ODI and T20 captain of India, BCCI said in a statement. this is breaking news for all media group, here are reason, have a look.