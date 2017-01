धोनी ने छोड़ी कप्तानी मतलब विराट का कैप्टन बनना तय?

धोनी इंग्लैंड के खिलाफ आगामी एकदिवसीय और टी-20 श्रृंखलाओं में टीम की कमान नहीं संभालेंगे, हालांकि वह टीम में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 8:32 [IST]

In a big development, Mahendra Singh Dhoni has stepped-down as ODI and T20 captain of India, BCCI said in a statement. Dhoni will play under Virat Kohli in upcoming series against England.