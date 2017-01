जब धोनी की बालों पर फिदा हुए थे मुशर्रफ, दी थी बाल ना कटाने की सलाह

माही की स्टाइल पर केवल बॉलीवुड हसीनाएं या लड़कियां ही लट्टू नहीं थीं बल्कि उन पर तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी फिदा हो गए थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 14:17 [IST]

English summary

Mahendra Singh Dhoni quits as Team India’s ODI, T20 captain, he is stlyle Icon, here is video, when Pervex Musharraf approved Dhoni's hairstyle and thereby advising him not to cut his hair.