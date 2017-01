कटक में धोनी ने ऐसा क्या किया जो सचिन के क्लब में हुए शामिल?

भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले भारत में 4000 रन वन-डे पूरे किए थे, आज धोनी भी उस क्लब में शामिल हो गए हैं।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 16:09 [IST]

English summary

India's star cricketer Mahendra Singh Dhoni claimed another record under his belt during during the second one-day international (ODI) match against England at Cuttack,on Thursday (Jan 15).