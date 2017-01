बड़ी बात: हर खास मैच से पहले धोनी कराते थे काशी विश्वनाथ में विशेष पूजा

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रधान अर्चक पंडित श्रीकान्त मिश्रा ने धोनी को बेहद ही सरल और धार्मिक इंसान बताया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 13:52 [IST]

English summary

Mahendra Singh Dhoni is very Religious Person said Pandit Srikant. Dhoni is very noble and simple man, he said.