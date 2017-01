विराट कोहली ने की धोनी की तारीफ, कहा- मौजूदा समय में माही हैं सबसे बेहतर क्रिकेटर

कप्तानी छोड़ने के बाद दोनी पहली बार एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर मैदान में उतरेंगे। कोहली ने कहा कि इससे वह काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 13:46 [IST]

English summary

Mahendra Singh Dhoni is the most intelligent cricketer around says virat kohli.