धोनी के लंबे बालों पर हेयरस्टाइलिस्ट सपना भवनानी ने किया बड़ा खुलासा

सपना ने बताया कि जब वह धोनी के लंबे बाल काट रही थी, तो उन्हें काफी डर लग रहा था कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो देश वाले उन्हें ही इस बात का दोष देंगे।

Subscribe to Oneindia Hindi

WHAT OTHERS ARE READING

Story first published: Friday, May 5, 2017, 9:47 [IST]

English summary

Mahendra Singh Dhoni Hairdresser Sapna Bhavnani Open secret about his hair, She SaiD that Mahi's Long Hair was very Horrible.