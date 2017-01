दिल से नहीं दवाब में आकर महेन्द्र सिंह धोनी ने छोड़ी कैप्टन सीट?

मीडिया सूत्रों के मुताबिक धोनी पर कप्तानी छोड़ने का दवाब बनाया गया था जिसके कारण टीम इंडिया के कैप्टन कूल ने अचानक से इतना बड़ा फैसला ले लिया।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 13:15 [IST]

Sources in the Board of Control for Cricket in India (BCCI) told HT that Mahendra Singh Dhoni did not step down on his own. he was asked to resign.