कप्तान हैं विराट लेकिन मैदान में 'कप्तानी' करते दिखते हैं महेन्द्र सिंह धोनी

रविवार को इंग्लैंड के साथ होने वाले भारत के तीसरे और फाइनल वन डे क्रिकेट से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक कप्तान जैसी भूमिका निभाते हुए क्रिकेट पिच की जांच की।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 19:49 [IST]

English summary

mahendra dhoni plays the role of captain in optional practice match on saturday