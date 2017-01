Live: भारत बनाम इंग्लैंड: कोहली ने जीता अपना पहला वनडे टॉस, बॉलिंग का फैसला

आज भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला वनडे खेला जा रहा है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 13:28 [IST]

English summary

First ODI between India and England, at Pune’s Maharashtra Cricket Association Stadium on Sunday,here is live updates