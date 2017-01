कटक वनडे Live: भारत बनाम इंग्लैंड-भारत कर रहा है बल्लेबाजी

कप्तान विराट कोहली टॉस हार गए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग का न्यौता दिया है।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 13:11 [IST]

English summary

India and England travel to Cuttack for the second of the three one-day internationals in the series.here is live Updates.