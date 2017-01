बुधवार शाम को जब महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और टी-20 की कप्‍तानी पद से इस्‍तीफा दिया तो सबके मन में यही सवाल था कि आखिर उन्‍होंने ऐसा क्‍यों किया?

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 13:03 [IST]

English summary

last word of mahendra singh dhoni before left captaincy of team india for one day and t 20