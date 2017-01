पुणे के केदार जाधव बने मैच के रीयल हीरो, जीत के बाद घर भेजी ट्रॉफी

इंडिया-इंग्लैंड मैच के हीरो केदार जाधव ने अपनी मैन ऑफ द मैच ट्राफी अपने फैमिली मेंबर्स को समर्पित की। परिवार के सदस्यों ने उनकी ट्राफी के साथ फोटो सोशल मीडिया में शेयर की है।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 11:51 [IST]

English summary

Kedar Jadhav sends man-of-the-match trophy home for family to savour. He hit his second ODI ton as he and Virat Kohli helped India notch up a memorable victory against England in the first ODI in Pune.