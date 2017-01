विराट कोहली ने किसको बताया भारतीय क्रिकेट की नई खोज?

कोहली ने प्रेस मीट में कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिहाज से भारत के लिए यह श्रृंखला बहुत शानदार रही और केदार जाधव हमारे लिए नई खोज हैं।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 8:35 [IST]

English summary

The rise of Kedar Jadhav and good showing by Hardik Pandya in the series against England was a great demo for the Indian team ahead of Champions Trophy, gushed captain Virat Kohli.