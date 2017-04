न धोनी न कोहली, इस क्रिकेटर पर आया कैटरीना कैफ का दिल

कैटरीना कैफ ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें राहुल द्रविड़ काफी पसंद हैं, मुझे मुझे उनका हमेशा शांत रहने वाला अंदाज प्रभावित करता है।

आईपीएल के जारी दसवें संस्करण के बीच फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर के बारे में राज खोला है। बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बीच क्रिकेट सितारों की दीवानगी कोई नई बात नहीं है। लेकिन आम तौर पर देखा जाता है कि इन अभिनेत्रियों का दिल उन्हीं खिलाड़ियों पर आता है जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट की दुनिया में धमाल मचाया होता है। ऐसे में कैटरीना कैफ के पसंदीदा क्रिकेटर का नाम सुन सभी को हैरानी हुई क्योंकि कैटरीना कैफ को जो क्रिकेटर पसंद है वो सालों पहले भारतीय क्रिकेट टीम से रिटायर हो चुका है। जी हां, कैटरीना कैफ के पसंदीदी क्रिकेटर हैं, राहुल द्रविड़। मैंने कभी द्रविड़ को तीन शब्द से ज्यादा बात करते नहीं देखा अपने पंसदीदा क्रिकेटर के बारे में बताते हुए कैटरीना ने कहा, 'मुझे राहुल द्रविड़ बेहद पसंद हैं। मुझे लगता है कि वो सही मायने में जैंटलमेन हैं। वो कभी भी दुखी, गुस्सा या आगबबूला नहीं होते। मुझे उनका हमेशा शांत रहने वाला अंदाज प्रभावित करता है। हालांकि वो काफी शर्मीले हैं।' कैटरीना ने आगे बताया कि मैंने, कभी भी राहुल द्रविड़ को तीन शब्द से ज्यादा बात करते नहीं देखा है। कैटरीना का आईपीएल से है पुराना नाता कैटरीना कैफ कै आईपीएल से पुराना नाता हा। कैटरीना आईपीएल टीम यानि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ब्रैंड अंबेसडर रह चुकी हैं, साथ ही आरसीबी के मालिक सिद्धार्थ माल्या के साथ नजदीकियों की वजह से भी चर्चा में रह चुकी हैं। वहीं राहुल द्रविड़ भी 2008 में आरसीबी के कप्तान रह चुके हैं। बता दें कि फिलहाल राहुल द्रविड़ दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच हैं। सनी लियोनी को एमएस धोनी है पसंद कैटरीना कैफ से कुछ दिनों पहले सनी लियोनी ने भी अपने पंसदीदा क्रिकेटर के बारे में राज खोलते हुए महेन्द्र सिंह धोनी को अपना पसंदीदा खिलाड़ी बताया। सनी लियोनी ये यह बात ट्विटर पर लाइव चैट के दौरान बताई। हालांकि सनी लियोनी के इस पसंद पर महेन्द्र सिंह धोनी ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

