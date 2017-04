तुसाद म्यूजियम में लगेगा कपिल देव के मोम का पुतला, महान खिलाड़ी ने बताया ना भूलने वाला पल

भारत को पहली बार विश्वविजेता बनाने वाले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव के मोम का पुतला मैडम तुसाद दिल्ली संग्रहालय में शामिल किया जाएगा।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 15:29 [IST]

Legendary cricketer Kapil Dev's wax figure will be the latest addition at the Madame Tussauds museum in New Delhi.