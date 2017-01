बिहार के इशान किशन को मिली भारत ए टीम में जगह, जानिए खास बातें

इशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 को बिहार के पटना में हुआ था। उनके पिता प्रणव पांडे पेशे से बिल्डर है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 11:07 [IST]

English summary

Ishan kishan of Patna selected in India A team for two practice matches.