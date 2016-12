इरफान पठान ने अपने बेटे का नाम रखा इमरान खान, क्यों?

इरफान पठान ने इसी साल फरवरी के महीने में मूलरूप से भारतीय लेकिन दुबई में रहने वाली मॉडल सफा बेग से निकाह किया था।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 11:17 [IST]

English summary

Irfan Pathan has named his son Imran Khan Pathan. He was blessed with a baby boy on December 19. The little boy has the same name as that of former Pakistan captain.