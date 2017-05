होम » समाचार » खेल » क्रिकेट » IPL: पुणे सुपरजाएंट के इन दो खिलाड़ियों ने जड़े है 6 गेंद में 6 छक्के IPL: पुणे सुपरजाएंट के इन दो खिलाड़ियों ने जड़े है 6 गेंद में 6 छक्के

पुणे के सलामी बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने खुलासा किया कि वो एक लोकल टूर्नामेंट में 6 गेंद पर 6 छक्के लगा चुके हैं और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार किया है।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 17:11 [IST]