बेन स्टोक्स की आंधी में उड़ा गुजरात,पुणे ने 5 विकेट से जीता मैच

पुणे सुपरजायंट्स ने गुजरात लायंस की टीम को 5 विकेट से हराया, बेन स्टोक्स ने लगाया शतक

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 18:07 [IST]

English summary

IPL Match Report Pune Supergiants beat Gujrat lions by 5 wickets. Ben stokes hits century takes his team to victory.