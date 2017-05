बेंगलुरू के पास तो खोने को कुछ भी नहीं है लेकिन हां आज के मैच में कोलकाता की पूरी कोशिश होगी कि वो बड़े अंतर से बेंगलुरू को हराए।

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 7:45 [IST]

Royal Challengers Bangalore (RCB) will play their last home game of IPL 2017 on Sunday (May 7) against Kolkata Knight Riders (KKR).