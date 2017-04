IPL Match Preview: चमत्कार की उम्मीद में स्मिथ की सेना से लड़ेगी विराट ब्रिगेड

आईपीएल के दंगल का 34वां मैच शनिवार को राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के बीच में शाम 4 बजे पुणे में खेला जाएगा।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 17:18 [IST]

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) will be striving to keep their play-off hopes alive when they meet an equally inconsistent Rising Pune Supergiant (RPS) in an Indian Premier League (IPL) 2017 encounter, Pune tomorrow (April 29).