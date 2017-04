IPL Match Preview: आज हैदराबादी निजामों से भिड़ेंगे कोलकाता के शेर

आईपीएल 10 के दूसरे दंगल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।

हैदराबाद। आईपीएल 10 के दूसरे दंगल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दिल से दिल्ली का छोरा, डेयरडेविल्स को विजेता बनाकर लूंगा आईपीएल से संन्यास: गौतम गंभीर अंकतालिका में टॉप में पर चल रही कोलकाता नाईट राइडर्स ने लगातार 4 मैचों में जीत का डंका बजाकर क्रिकेट प्रेमियों को एक नई तरह का जीत का स्वाद दिया है और उसकी कोशिश होगी कि वो अपने विजयी सफर को यूं ही बरकरार रखे। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तो वहीं दूसरी ओर अंकतालिका में तीसरे नंबर पर चल रही सनराइजर्स हैदराबाद का प्रयास होगा कि वो आज के मैच में कोलकाता से मिली पहले मैच की हार का बदला ले। दोनों के बीच में मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। मालूम हो कि पिछले मैच में कोलकाता ने हैदराबाद को 17 रनों से हराया था। कोलकाता की बल्लेबाजी कोलकाता की बल्लेबाजी की असली ताकत उसके कप्तान गंभीर और रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, युसुफ पठान और सुनील नरेन जैसे खिलाड़ी हैं तो वहीं दूसरी ओर नाथ काउल्टर निले, क्रिस वोक्स, कुलदीप यादव और ट्रैंट बाउल्ट जैसे बॉलरों से सजी टीम किसी भी वक्त मैच का रूख बदल सकती है। तो वहीं कोलकाता का क्षेत्रक्षण भी काफी मजबूत है जो टी20 मैचों के लिए खासा जरूरी है। हैदराबाद की टीम तो वहीं हैदराबाद की टीम में शिखर धवन, कप्तान वॉर्नर और केन विलियमसन जैसे सितारे हैं जिन्होंने पंजाब के खिलाफ काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, टीम में युवराज सिंह जैसे धुरंधर हैं जो कि अच्छे फार्म में चल रहे हैं। मुकाबला टक्कर भरा तो वहीं पंजाब की पारी में तीन-तीन विकेट लेने वाले आशीष नेहरा और सिद्धार्थ कौल को रोक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं, टीम के पास अफगानिस्तान के युवा गेंदबाज राशिद खान भी हैं तो टीम में पर्पल कैप के प्रबल दावेदार भुवनेश्वर कुमार भी हैं। कुल मिलाकर आज का मुकाबला टक्कर भरा होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। टीमें (संभावित) : कोलकाता नाइट राइडर्स गौतम गंभीर (कप्तान), सुनील नरेण, कुलदीप यादव, मनीष पांडे, सूर्यकुमार यादव, पीयूष चावला, रॉबिन उथप्पा, शाकिब अल हसन, क्रिस लिन, उमेश यादव, यूसुफ पठान, शेल्डन जैक्सन, अंकित सिंह राजपूत, टैंट बोल्ट, क्रिस वोक, ऋषि धवन, नाथन कोल्टर-नाइल, रोवमान पावेल, आर. संजय यादव, इशांक जग्गी, डारेन ब्रावो, सायन घोष और कॉलिन डी ग्रैंडहोमे। टीमें (संभावित) :सनराइजर्स हैदराबाद डेविड वार्नर (कप्तान), शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, मोइजेज हेनरीक्स, नमन ओझा, रिकी भुई, केन विलियमसन, सिद्धार्थ कौल, बिपुल शर्मा, आशिष नेहरा, युवराज सिंह, बेन कटिंग, अभिमन्यू सिंह, मुस्ताफिजुर रहमान, बरिंदर सरन, दीपक हुड्डा , विजय शंकर, रशीद खान, मोहम्मद सिराज, एकलव्य द्विवेदी, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद नबी, बेन लाफलिन, तन्मय अग्रवाल और प्रवीण तांबे।

