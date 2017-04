कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच आज शाम 4 बचे ईडनगार्डन में खेला जाएगा।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 7:57 [IST]

English summary

Table toppers Kolkata Knight Riders (KKR) will host Delhi Daredevils at Eden Gardens in an IPL 2017 match on Friday (April 28).