IPL Match Preview: क्या वार्नर आर्मी के तूफान को रोक पाएगी मैक्सवेल की सेना...

मैच मोहाली के पंजाब क्रिकेट संघ के आई.एस बिंद्रा स्टेडियम में रात आठ बजे से खेला जाएगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

WHAT OTHERS ARE READING

Story first published: Friday, April 28, 2017, 10:18 [IST]

English summary

It is the battle between two Australian captains - Glenn Maxwell and David Warner as Kings XI Punjab (KXIP) host Sunrisers Hyderabad (SRH) in Mohali.