पंजाब की टीम आठ टीमों की अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है। प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए उसे गुजरात लायंस के खिलाफ हर हाल में जीत की जरूरत है।

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 8:30 [IST]

English summary

Kings XI Punjab aim to keep their IPL 2017 play-off chances with a win over Gujarat Lions on Sunday (May 7).