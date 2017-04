IPL Match Preview: दिल्ली से हार का बदला लेने उतरेंगे पंजाबी शेर

आईपीएल के दंगल में आज दिल्ली डेयरडेविल्स का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से होगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

WHAT OTHERS ARE READING

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 8:27 [IST]

English summary

Kings XI Punjab (KXIP) and Delhi Daredevils (DD) are struggling in IPL 2017. They face off on Sunday (April 30) in a crucial tie.