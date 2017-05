IPL Match Preview: जहीर खान के बिना सनराइजर्स के खिलाफ उतरेगी दिल्ली

अंकतालिका में सबसे नीचे चल रही दिल्ली टीम को मैच शुरू होने से पहले ही तगड़ा झटका लगा है, वो आज मैदान में जहीर खान के बिना उतरेगी।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 8:01 [IST]

English summary

Enduring an embarrassing run so far, Delhi Daredevils (DD) face the enormous task of presenting a decent challenge when they take on defending champions Sunrisers Hyderabad (SRH) in an IPL 2017 encounter today.