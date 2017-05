Highlights: जयदेव उनाटकट की हैट्रिक, पुणे ने मारा जीत का चौका

राइजिंग पुणे सुपरजाएंट ने आज एक रोमांचक मैच में सनराइर्जस हैदराबाद को 12 रनों से हरा दिया।

हैदराबाद। राइजिंग पुणे सुपरजाएंट ने आज आईपीएल के एक रोमांचक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रनों से हरा दिया। 149 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद एक समय आसानी से मैच जीतती हुई दिख रही थी लेकिन आखिरी ओवरों में जयदेव उनादकट के करिश्माई गेंदबाजी के चलते पुणे ने हैदराबाद को हरा इस मैच में जीत दर्ज की। उनाटकट ने आखिरी ओवर में हैट्रिक ले मैच को हैदराबाद के पाले से खिंचकर पुणे के पाले में डाल दिया। इससपे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पुणे सुपरजाएंट ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 148 रन बनाए। पुणे की तरफ से सबसे ज्यादा रन बेन स्टोक्स (39) ने बनाए। जयदेव उनादकट ने रचा इतिहास आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी बॉलर ने हैट्रिक मेडन ओवर डाला हो। युवा गेंदबाज जयदेव उनाटकट यह इतिहास रचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं। उनादकट जब हैदराबाद की तरफ से 20वां ओवर फेंकने आए तब हैदराबाद के 6 विकेट गिर चुके थे और उसे आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी। उनादकट ने न सिर्फ यह ओवर मेडन डाला बल्कि बिपुल शर्मा, राशिद खान, और भुवनेश्वर को लगातार आउट कर इतिहास रच दिया। पूरे मैच में उनाटकट ने 5 विकेट लिए। उनाटकट को इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अपने घरेलू मैदान पर पहला मैच हारी हैदराबाद 149 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद शुरूआत से ही मैच में हावी थी। हैदराबाद को पहला झटका पांचवे शिखर धवन के विकेट रुप में लगा। हालांकि वार्नर और युवराज सिंह की जोड़ी ने मैदान पर टिक कर रन बनाने शुरू कर दिए थे। 17 ओवर तक हैदराबाद आराम से मैच जीतता दिख रही थी लेकिन 18 ओवर में जयदेव उनादकट ने युवराज सिंह और फिर नमन ओझा को आउट कर पुणे को मैच में वापस ला दिया। पुणे की तरफ से सबसे ज्यादा रन युवराज सिंह (47) ने बनाए। अपने घरेलू मैदान में हैदराबाद की यह पहली हार थी, इससे पहले हैदराबाद में हुए सभी मैचों में सनराइजर्स ने जीत दर्ज की थी। धोनी की बल्लेबाजी की वजह से पुणे ने बनाए 149 रन टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर ने उतरी पुणे को पिछले मैच के स्टार बल्लेबाज, राहुल त्रिपाठी के विकट के रुप में पहला झटका लगा। पुणे के बल्लेबाजों ने काफी धीमी गति से बल्लेबाजी की। एक समय 120-130 के बीच सिमटती दिख रही पुणे की पारी को आखिरी ओवरों में महेन्द्र सिंह धोनी ने संभाला। धोनी ने 21 गेंद में तेजी से 31 रन की पारी खेल पुणे का स्कोर 148 तक पहुंचाया। इसस पहले मध्यक्रम में बेन स्टोक्स(39) और स्टीव स्मिथ(34) ने भी पारी को संवारने का काम किया। आईपीएल प्लेऑफ में पुणे ने बनाई जगह इस जीत के साथ ही पुणे ने आईपीएल प्लेऑफ में अपना स्थान सुनश्चित कर लिया। पुणे ने अब तक 12 मैचों में से 8 जीत हैं और वह 16 अंको के साथ अब आईपीएल अंकतालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं हैदराबाद इस हार के बाद 13 अंको के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है और उसके ऊपर अब आईपीएल से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है।

