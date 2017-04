Highlights: हैदराबाद ने मारा 'छक्का', वार्नर-धवन के तूफान में उड़ गया पंजाब

आईपीएल में आज सन राइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब को 26 रनों से हरा दिया। हैदराबाद की यह लगातार छठी जीत थी। इस जीत के साथ हैदराबाद अंकतालिका में 11 अंको के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई।

मोहाली। आईपीएल-10 के 33वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब को 26 रनों से हरा दिया। हैदराबाद के 208 रनों का पीछा करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज एक बार फिर फ्लाप साबित हुए। शान मार्श को छोड़ पंजाब को कोई भी बल्लेबाज मैच पर छाप छोड़ने में कामयाब रहा। इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 207 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। हैदराबाद की यह लगातार छठी जीत थी। इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद अंकतालिका में 11 अंको के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई। ताश के पत्तों की तरह ढही पंजाब की बल्लेबाजी 208 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब के एक के बाद एक विकेट गिरते। पंजाब ने पहले 5 ओवर में ही 42 रन पर 3 विकेट खो दिए थे। पंजाब की पूरी टीम भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, नेहरा और राशिद खान की चौकड़ी के आगे बेबस नजर आई। आशीष नेहरा और सिद्धार्थ कौल ने तीन विकेट और भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट झटके। वहीं राशिद खान ने 4 ओवर में मात्र 16 रन देकर 1 विकेट लिए। अकेले शॉन मार्श ने संभाला मोर्चा जहां पंजाब के बल्लेबाज तू चल मैं आया की तर्ज पर पवेलियन लौट रहे थे वहीं शॉन मार्श अकेले हैदराबाद के गेंदबाजों से लोहा लेते रहे। जब तक मार्श क्रीज पर थे तबतक पंजाब के जीत की आस बनी हुई थी, लेकिन तेजी से रन बनाने के चक्कक में मार्श 16वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार का शिकार बन गए। मार्श ने 50 गेंद पर 14 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए। वहीं पंजाब की तरह से अन्य बल्लेबाजों ने मार्टिन गुप्टिल (23), मनन वोहरा (3), ग्लेन मैक्सवेल (0), इयोन मोर्गन (26), रिद्धिमान साहा (2), अक्षर पटेल (16), मोहित शर्मा (2), अनुरीत सिंह (15), इशांत शर्मा ने नाबाद 5 रन बनाए। हैदराबाज के बल्लेबाजों ने दिखाया दम टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर 207 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। वार्नर-धवन की सलामी जोड़ी ने शतकीय साझेदारी कर हैदराबाद को मजबूत शूरूआत दी। दोनों ने अर्द्धशतक जड़ा। इन दोनों के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए केन विलियमसन ने भी 27 गेंदों में पचासा जड़ टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से डेविड वॉर्नर (51), शिखर धवन (77), केन विलियमसन (54), मोएजिज हेनरिक्स (7) और युवराज सिंह ने 15 रन बनाए। राशिद खान बने मैन ऑफ द मैच 20 ओवरों के इस खेल में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब गेंदबाज ने 4 या उससे भी कम रन प्रति ओवर दिए हो। राशिद खान ने आज पंजाब के खिलाफ ऐसी ही गेंदबाजी। पूरे मैच में पंजाब के बल्लेबाज राशिद के सामने जूझते नजर आए। राशिज ने 4 ओवर में 6 रन देकर इयान मोर्गान का महत्वपूर्ण विकेट भी लिया। राशिद को इस शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया।

