Highlights: पुणे से हार कर IPL से बाहर हुई कप्तान कोहली की टीम RCB

पुणे। आईपीएल के दंगल का 34वें मैच में राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 61 रनों से हरा दिया। बैंगलोर के बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन एक बार फिर जारी रहा। 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैंगलौर की टीम महज 103 रन ही बना सकी। पुणे की बैटिंग पिच को देखते हुए यह लक्ष्य काफी आसान लग रहा था, लेकिन बैंगलौर के बल्लेबाजों ने इस लक्ष्य के आगे भी घुटने टेक दिए। कप्तान विराट कोहली को छोड़ बैंगलौर को कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर को जीत के लिए 158 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि मैच में पुण के तीन ही विकेट गिरे लेकिन बैंगलौर की अच्छी गेंदबाजी के चलते पुणे बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही। पुणे की तरफ से सर्वाधिक रन कप्तान स्टीव स्मिथ(45) ने बनाए। आईपीएल-10 से बाहर हुई आरसीबी पुणे के हाथों 61 रनों की मिली करारी हार के साथ ही कोहली की टीम आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो गई। आरसीबी का ये 10 मैचों में सातवीं हार थी। इस हार के साथ आरसीबी 5 अंको के साथ नीचे दूसरे स्थान पर है। आरसीबी को अब कोई चमत्कार ही यहां से प्लेऑफ में पहुंचा सकता है जोकि असंभव लग रहा है। कोहली को छोड़ 10 रन भी नहीं बना पाए आरसीबी के बल्लेबाज बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन से जूझ रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाजों ने एक बार फिर अपना फ्लाप प्रदर्शन जारी रखा। हालात यह थी कि कप्तान विराट कोहली को छोड़कर आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आकड़ा भी नहीं छु सका। बैंगलोर की तरफ से सर्वाधिक रन कोहली (55) ने बनाए, कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन श्रीनाथ अरविंद (8) ने बनाए। स्टीव स्मिथ- मनोज तिवारी ने दिखाया दम इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 158 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। बैंगलोर के गंदबाजों ने जरूर इन पर लगाम लगाने की कोशिश की लेकिन स्टीव स्मिथ(45), मनोज तिवारी(44) और राहुल त्रिपाठी (37) और धोनी (21) की अच्छी बल्लेबाजी के चलते पुणे 150 के पार स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो सकी। लोकी फर्ग्युसन बने मैन ऑफ द मैच 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 2 विकेट झटकने वाले पुणे सुपर जाएंट्स के गेंदबाज लोकी फर्ग्युसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। लोकी फर्ग्युसन ने एबी डिविलियर्स और स्टुअर्ट बिन्नी का महत्वपूर्ण विकेट लिया। आईपीएल में 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देना किसी बॉलर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लोकी फर्ग्युसन के इस प्रदर्शन की गिनती आईपीएल के सबसे बेस्ट प्रदर्शन में की जाएगी।

