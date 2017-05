Highlights: वार्नर के तूफान में उड़े गंभीर के नाइटराइडर्स

आईपीएल के इस मैच को डेविड वार्नर की तूफानी शतकीय पारी के लिए याद रखा जा सकता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

हैदराबाद। आईपीएल दंगल के 37वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 48 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के नायक रहे हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर। आईपीएल के इस मैच को डेविड वार्नर की तूफानी शतकीय पारी के लिए याद रखा जा सकता है। पहले बल्लेबाजी करने आई हैदराबाद की टीम ने कप्तान वार्नर की 59 गेंदो पर 126 रन की आतिशी पारी की मदद से 209 रन जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में बल्लेबाजी करने आई गंभीर की कोलकाता नाइटराइडर्स ताश के पत्तों की तरह ढह गई। रॉबिन उथप्पा को छोड़ कोलकाता को कोई भी बल्लेबाज मैच पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, सिदार्थ कौल और मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दो-दो विकेट लिए। इस हार के साथ ही हैदराबाद ने कोलकाता का इस आईपीएल में चल रहा विजय रथ भी रोक दिया। वार्नर ने खेली 126 रनों की तूफानी पारी हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाजी करने आए कप्तान डेविड वार्नर ने 59 गेंदो पर 126 रनों की आतिशी पारी खेल टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। वार्नर ने इस पारी में 10 चौके और आठ छक्के लगाए। वार्नर को इस पारी के दौरान 13 और 86 रन पर दो जीवनदान भी मिले, वार्नर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठा शतक जड़ दिया। वार्नर की 126 रन की यह पारी आईपीएल मेंकिसी कप्तान के बल्ले से निकले सर्वाधिक स्कोर है। साथ यह बैदराबाद के किसी भी बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर है। उथप्पा ने तोड़ा धोनी का रिकार्ड रॉबिन उथप्पा ने अपनी 53 रन की अर्द्धशतकीय पारी के दौरान आईपीएल में किसी विकेटकीपर के द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा अर्द्धशतक का रिकार्ड अपने नाम कर लिया। 28 गेंदो पर 53 रन की पारी के दौरान उथप्पा ने 4 चौके और चार छक्के लगाए। उथप्पा बतौर विकेटकीपर आईपीएल में अबतक 18 अर्द्धशतक लगा चुके हैं। उथप्पा ने धोनी का रिकार्ड तोड़ा जो अब 17 अर्द्धशतक लगा दूसरे नंबर पर हैं। आरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों हैदराबाद के पास बीते साल की आईपीएल चैंपियन हैदराबाद का इस साल भी अच्छा प्रदर्शन जारी है। इस बात का सबूत है हैदराबाद के पास मौजूद आईपीएल को दोनों, आरेंज और पर्पल कैप। बता दें कि आरेंज कैप आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है वहीं पर्पल कैप सबसे ज्याद विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। आज की 126 रन की शतकीय पारी के साथ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं तो वहीं भुवनेश्वर कुनार ने इस साल आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट चटका पर्पल कैप अपने पाय रखा हुआ है। हैदराबाद ने लिया हार का बदला आईपीएल मे दोनों टीमों के यह बीच दूसरा मुकाबला था। पिछले मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 17 रनों से हरा दिया था। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने पिछले मैच में मिले हार का बदला भी ले लिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद अंकतालिका में 11 अंक लेकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। हालांकि कोलकाता अभी भी अंकतालिका में पहले स्थान पर बरकरार है।

WHAT OTHERS ARE READING