Highlights: राहुल त्रिपाठी की धमाकेदार बल्लेबाजी के आगे केकेआर ने टेके घुटने

आईपीएल-10 के दंगल में आज राइजिंग पुणे सुपरजाएंट ने कोलकाता नाइटराइडर्स को 4 विकेट से हरा कर मैच जीत लिया। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुणे ने राहुल त्रिपाठी का शानदार बल्लेबाजी की मदद से 19.2

Subscribe to Oneindia Hindi

कोलकाता। आईपीएल-10 के दंगल में आज राइजिंग पुणे सुपरजाएंट ने कोलकाता नाइटराइडर्स को 4 विकेट से हरा कर मैच जीत लिया। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुणे ने राहुल त्रिपाठी का शानदार बल्लेबाजी की मदद से 19.2 ओवर में आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। खास बात यह है कि यह पुणे ने कोलकाता को उसके घर में ईडेन गार्डेन में हरा यह जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही पुणे ने आईपीएल प्लेऑफ में अपनी दावेदारी कर दी है। इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइटराइडर्स ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए। पुणे के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कोलकाता को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोकने में कामयाब रहे। राहुल त्रिपाठी की आंधी में उड़े नाइटराइडर्स राहुल त्रिपाठी ने आज 52 गेंद पर 93 रनों की शानदार पारी खेल सभी को अपना मुरीद बना लिया। पिछले आठ मैचों में लगातार 30 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर रहे राहुल आज शुरू से ही पूरे लय में थे। सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे राहुल ने मैदान के चारों तरफ जमकर शॉट लगाए। राहुल त्रिपाठी ने अपना अर्द्धशतक सिर्फ 23 गेंदों में पूरा किया। यह अब तक पुणे के किसी भी बल्लेबाज की सबसे तेज फिफ्टी है। राहुल त्रिपाठी जब 19वें ओवर में आउट हुए तब वो 52 गेंदो पर 93 रन की यादगार पारी खेल पुणे की जीत सुनिश्चित कर चुके थे। राहुल ने 93 रन की अपनी पारी में 9 चौके और 7 छक्के लगाए। इस यादगार पारी के लिए राहुल को मैन ऑफ द मैच चुन गया। हालांकि उनके शतक पूरा न होने का मलाल दर्शकों को जरूर था। कोलकाता का शीर्षक्रम हुआ फ्लॉप इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता को पहले ही ओवर में झटका लग गया जब जयदेव उनादकट ने बेहतरीन अपनी ही गेंद पर शानदार कैच पकड़ सुनील नारायण को चलता कर दिया। कोलकता का शीर्षक्रम इस झटके से उबर नहीं पाया और सिर्फ 55 रन पर कोलकता के 4 बल्लेबाज वापस लौट गए थे। कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण (0), गौतम गंभीर, (24), सेल्डन जैक्सन (10), युसुफ पठान (4) मनीष पांडे (37), ग्राडनहोम (36), सुर्यकुमार यादव (30), कुल्टर-नाइल (10) और उमेश यादव ने 2 रन बनाए। सुर्यकुमार देव और ग्राडनहोम ने दिखाया दम एक समय 130 के आस-पास स्कोर खड़ा करती दिख रही कोलकाता को सुर्यकुमार यादव और ग्राडनहोम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। आखिरी ओवरों में तेजी से बल्लेबाजी करते हुए सुर्यकुमार यादव ने 16 गेंद में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 30 रनों की नाबाद पारी वहीं ग्राडनहोम ने 19 गेंद में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 36 रन बनाए। इनके अलावा मनीष पांडे ने भी मध्यक्रम में 37 रन बना टीम को मजबूती दी। लेकिन अफसोस की इन बल्लेबाजों की यह पारी काम नहीं आई और कोलकाता यह मैच हार गई। उथप्पा ने नहीं खेला आज का मैच मैच की शुरूआत से पहले ही कोलकाता को उस समय बड़ा झटका लगा जब चोटिल होने के कारण रॉबिन उथप्पा इस मैच से बाहर हो गए। रॉबिन उथप्पा इस आईपीएल में बेहतरीन फार्म में चल रहे हैं और उन्होंने कोलकाता को अबतक कई मैचों को जीताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोलकाता को इस मैच में रॉबिन उथप्पा की काफी कमी खली।

WHAT OTHERS ARE READING