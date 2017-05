Highlights: दिल्ली को मिली आईपीएल इतिहास की सबसे शर्मनाक हार, मुंबई ने प्लेऑफ में रखा कदम

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में आज एक एकतरफा मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स को 100 रन के विशाल अंतर से हरा दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

नई दिल्ली। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में आज एक एकतरफा मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स को 100 रन के विशाल अंतर से हरा दिया। 213 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली डेयरडेविल्स की बल्लेबाजी दबाव में पूरी तरह बिखर गई। पिछले मैच 209 रन के लक्ष्य का पीछा करने मैच जीतने वाली दिल्ली इस मैच में महज 50 रन पर आलआउट हो गई। मुंबई की तरफ से हरभजन सिंह ने 3 विकेट झटके। इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 212 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मुंबई की तरफ से सिमन्स और केरन पोलार्ड ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अर्द्धशतक बनाए। दिल्ली को हरा मुंबई ने बनाया रिकार्ड दिल्ली डेयरडेविल्स को 146 रन के विशाल अंतर से हराने के साथ ही मुंबई ने आईपीएल में किसी भी टीम को सबसे ज्यादा रन से हराने का रिकार्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकार्ड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरु के नाम था। आरसीबी ने पिछले साल आईपीएल में गुजरात लायंस को 144 रन से हरा कर यह रिकार्ड बनाया था। इस रिकार्ड हार के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम जरूर आत्ममंथन कर रही होगी। ताश के पत्तों की तरह ढही दिल्ली की बल्लेबाजी दिल्ली ने अपने पिछले मैच में ऋषभ पंत की शानदार पारी की बदौलत 209 रनों का पीछा करते हुए गुजरात लायंस पर जीत दर्ज की थी। पिछले मैच के इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशंसकों को दिल्ली से इस मैच में काफी उम्मीदें थी। लेकिन दिल्ली ने सभी को निराश किया। 213 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली को पारी ही पहली ही गेंद पर संजू सैमसन के विकेट के रुप में झटका लग गया। दिल्ली की टीम इस शुरूआती झटके से पूरे मैच में उबर नहीं आई। यहां तक की दिल्ली के आठ बल्लेबाज 10 रन का आंकड़ा भी नहीं छु पाए। दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा रन कप्तान करुण नायर(21) ने बनाए। पोलार्ड-सिमन्स ने दिल्ली के गंदबाजो के उड़ाए होश इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने शुरू से ही आक्रामक बैटिंग की और दिल्ली के गेंदबाजों को अपने उपर हावी नहीं होने दिया। पहले विकेट के लिए पार्थिव पटेल और सिमन्स के बीच 76 रनों की पार्टनरशिप हुई। इस साझेदारी ने ही मुंबई के लिए बड़े स्कोर की नींव रखी। मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा रन सिमन्स(66) ने बनाए। सिमन्स ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 4 छक्के लगाए। वहीं आखिरी ओवरों में केरन पोलार्ड ने 35 गेंद में 63 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल मुंबई को स्कोर 200 के पार पहुंचाया। हार्दिक पांड्या ने भी 14 गेंद पर 29 रन की पारी खेल 200 के पार स्कोर पहुंचाने में भूमिका निभाई। प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी मुंबई इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। मुंबई ने आईपीएल-10 में अब तक 11 मैच खेले हैं जिनमें से 9 में उसे जीत हासिल हुई है। मुंबई के पास अब कुल 18 अंक हो गए है और आईपीएल अंकतालिका में इस वक्त वो शीर्ष स्थान पर है। वहीं इस हार के साथ ही दिल्ली डेयरडेविल्स अब आईपीएल अंकतालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गई है साथ ही उसके उपर अब आईपीएल से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है।

WHAT OTHERS ARE READING