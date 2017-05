Highlights: संदीप शर्मा की घातक गेंदबाजी के आगे दिल्ली ने टेके घुटने

इस हार से दिल्ली का आईपीएल के आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर जोरदार झटका लगा है। दिल्ली अब 6 अंको के साथ अंकतालिका में सबसे निचले स्थान पर पहुंच गई है।

मोहाली। आईपीएल दंगल के 36वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 10 विकेट से हरा दिया। इस एकतरफा मुकाबले में 68 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब ने गुप्टिल के अर्द्धशतक के चलते 8 ओवर में ही हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली डेयरविल्स सिर्फ 67 रन पर आलआउट हो गई। पंजाब की तरह से शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए संदीप शर्मा ने 4 विकेट लिए। दिल्ली डेयरविल्स का आईपीएल में यह अबतक का सबसे खराब प्रदर्शन है। पंजाब के सामने अब जीत के लिए 68 रनों की चुनौती है। इसके साथ ही पंजाब ने पिछले मैच में दिल्ली के हाथों मिली हार का बदला भी ले लिया। दिल्ली का आईपीएल में सबसे खराब प्रदर्शन पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम सिर्फ 67 रन पर ही आलआउट हो गई। दिल्ली की बल्लेबाजी इतनी खराब रही कि वो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 17 ओवर में ही छेर हो गई। दिल्ली डेयरविल्स का आईपीएल में यह अब तक सबसे खराब प्रदर्शन है। नौ साल पहले कोलकाता आईपीएल में 67 रन पर आलआउट हुई थी, दिल्ली ने आज कोलकाता के इस शर्मनाक रिकार्ड की बराबरी कर ली। संदीप शर्मा की घातक गेंदबाजी पंजाब की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभाले संदीप शर्मा ने बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। दिल्ली को शुरूआती तीन विकेट 22 रन पर ही गिर गए थे और यह तीनों ही विकेट संदीप शर्मा ने लिए थे। संदीप ने मैच में कुल चार विकेट लिए। इसके अलावा संदीप शर्मा ने श्रीनाथ अय्यर का अपनी ही बाल पर शानदार कैच भी लिया, इस बेहतरीन कैच को देखकर एकबार सभी दंग रह गए। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए संदीप को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। मार्टिन गुप्टिल ने जड़ा अर्द्धशतक लो-स्कोरिंग मैच में भी पंजाब के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने 50 रनों की आतिशी पारी खेल दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। गुप्टिल ने 27 गेंदों पर 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। दूसरे छोर पर खड़े हाशिम अमला ने गुप्टिल की अर्द्धशतकीय पारी में भरपूर साथ दिया। दिल्ली को अब जीत के साथ चमत्कार की जरूरत इस हार से दिल्ली का आईपीएल के आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर जोरदार झटका लगा है। इस मैच में हार के साथ दिल्ली 6 अंको के साथ अंकतालिका में सबसे निचले स्थान पर पहुंच गई है। यहां से आईपीएल में वापसी के लिए दिल्ली को अब हर मैच में बड़े अंतर के जीत के साथ-साथ चमत्कार की भी जरूरत होगी।

