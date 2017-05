Match Highlight- आरसीबी का शर्मनाक प्रदर्शन जारी, फिर नहीं चले बल्लेबाज

एक बार फिर से आऱसीबी का शर्मनाक प्रदर्शन जारी, फिर से फेल हुई शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी, गेंदबाज कुछ भी खास करने में विफल

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 19:38 [IST]

English summary

IPL match Highlight RCB vs Mumbai indians in Mumbai. Once again RCB batsman failed to score big and team was restricted to 162 only.