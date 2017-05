पिछले तीन साल से कोहली ने इस चीज को हाथ नहीं लगाया है

अपनी फिटनेस को लेकर विराट कोहली किस कदर संजीदा हैं इसका खुलासा खुद कोहली ने एक साक्षात्कार में किया है।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 18:27 [IST]

English summary

What is the secret behind Virat Kohli's top fitness levels? The RCB captain has revealed about his eating habits.